Экс-руководитель криптобиржи FTX потеряет $1,5 млрд после признания вины

Экс-руководитель криптобиржи FTX потеряет $1,5 млрд после признания виныИ имущество
Райан Саламе, бывший исполнительный директор компании FTX Digital Markets, признал себя виновным по федеральным уголовным обвинениям, связанным с его участием в деятельности криптовалютной биржи по сбору средств на политические цели. Но на этом все не заканчивается.
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Саламе признал себя виновным в сговоре с целью внесения незаконных пожертвований и обмана Федеральной избирательной комиссии США, а также в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.
Некоторые пожертвования предназначались для поддержки инициатив, поддерживаемых генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. В рамках соглашения о признании вины Саламе конфискует более 1,5 млрд долларов и выплатит более 5,5 млн долларов в качестве реституции должникам FTX. Он также откажется от имущества, включая два дома в Массачусетсе и автомобиль Porsche 2021 года выпуска.