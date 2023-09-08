Экс-руководитель криптобиржи FTX потеряет $1,5 млрд после признания вины

Саламе признал себя виновным в сговоре с целью внесения незаконных пожертвований и обмана Федеральной избирательной комиссии США, а также в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.

Некоторые пожертвования предназначались для поддержки инициатив, поддерживаемых генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. В рамках соглашения о признании вины Саламе конфискует более 1,5 млрд долларов и выплатит более 5,5 млн долларов в качестве реституции должникам FTX. Он также откажется от имущества, включая два дома в Массачусетсе и автомобиль Porsche 2021 года выпуска.