Экс-сотрудник ЦРУ объяснил цель сделки США с создателем WikiLeaks Ассанжем

В беседе с ABC Пфайффер подчеркнул, что соглашение, скорее всего, было заключено для защиты конфиденциальной информации. Он также объяснил задержку с вынесением приговора Ассанжу "дипломатическими раздражителями" в Австралии и Великобритании.

24 июня Ассанж был освобожден из лондонской тюрьмы Белмарш и покинул Великобританию после достижения предварительной договоренности с США. За день до этого он признал себя виновным по обвинению в шпионаже в суде Северных Марианских островов, что привело к прекращению дела. Одним из условий сделки является запрет на посещение США без разрешения.

Дело против Ассанжа началось после того, как он опубликовал на WikiLeaks документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.