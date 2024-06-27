Экс-сотрудник ЦРУ объяснил цель сделки США с создателем WikiLeaks Ассанжем

Опубликовано 27 июня 2024, 06:00
1 мин.
Экс-сотрудник ЦРУ объяснил цель сделки США с создателем WikiLeaks АссанжемЗащита свидетелей
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Пфайффер рассказал, что сделка о признании вины между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и американской прокуратурой была спланирована таким образом, чтобы защитить источники от раскрытия в суде, пишет Лента.ру.
В беседе с ABC Пфайффер подчеркнул, что соглашение, скорее всего, было заключено для защиты конфиденциальной информации. Он также объяснил задержку с вынесением приговора Ассанжу "дипломатическими раздражителями" в Австралии и Великобритании.
24 июня Ассанж был освобожден из лондонской тюрьмы Белмарш и покинул Великобританию после достижения предварительной договоренности с США. За день до этого он признал себя виновным по обвинению в шпионаже в суде Северных Марианских островов, что привело к прекращению дела. Одним из условий сделки является запрет на посещение США без разрешения.
Дело против Ассанжа началось после того, как он опубликовал на WikiLeaks документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.