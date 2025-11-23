Наука и технологии
Опубликовано 23 ноября 2025, 22:20
1 мин.

Экс-сотрудник Figure AI подал иск из-за «опасных роботов»

Скандал в Figure AI
Против калифорнийской компании Figure AI подан иск, в котором бывший инженер по безопасности Роберт Груендель утверждает, что руководство игнорировало опасности при разработке человекоподобных роботов.
Экс-сотрудник Figure AI подал иск из-за «опасных роботов»

© Figure AI

Он заявил, что компания спешила с коммерциализацией мощных роботов, не имея должных систем безопасности, инструкций или оценки рисков.

По словам Груенделя, он впервые заметил отсутствие формальных процедур в первый же день работы. Изначально руководство, включая CEO Брета Адкока и главного инженера Кайла Эдельберга, согласилось с созданием плана безопасности, но затем начали игнорировать его рекомендации. В компании якобы ставили рост бизнеса выше защиты сотрудников.

Иск также описывает инциденты: один из роботов ударил холодильник, почти задев сотрудника (тестовые расчёты показывали, что робот способен причинить серьёзные травмы человеку). Несмотря на предупреждения Груенделя и просьбы внедрить аварийную стоп-кнопку, руководство «игнорировало риски». В сентябре 2025 года его уволили.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#робот
,
#критика