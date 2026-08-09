Экс-сотрудник SK Hynix получил 18 месяцев тюрьмы за утечку данных в Китай

Речь идет о технологиях CMOS-матрицы. Такие компоненты относятся к энергонезависимым чипам и применяются, в частности, в камерах смартфонов и ноутбуков.

Следствие установило, что в 2022 году сотрудник, работавший в китайском офисе SK Hynix, распечатывал документы с коммерческой тайной и фотографировал их. Материалы были загружены с внутреннего сервера компании, что нарушало действующие правила безопасности.

Часть полученной информации мужчина указал в резюме, которое направил китайскому работодателю. Название компании не раскрывается. Обвиняемый признал вину, а большую часть полученных им материалов SK Hynix удалось вернуть.