Экс-сотрудник SK Hynix получил 18 месяцев тюрьмы за утечку данных в Китай

Опубликовано 09 августа 2026, 20:301 мин.
Экс-сотрудник SK Hynix получил 18 месяцев тюрьмы за утечку данных в КитайОн передал секреты по технологии CMOS-матриц
Суд в Южной Корее оставил в силе приговор бывшему сотруднику SK Hynix, который передал китайской компании конфиденциальные сведения о производстве полупроводников. Мужчина получил 18 месяцев тюремного заключения.
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Речь идет о технологиях CMOS-матрицы. Такие компоненты относятся к энергонезависимым чипам и применяются, в частности, в камерах смартфонов и ноутбуков.
Следствие установило, что в 2022 году сотрудник, работавший в китайском офисе SK Hynix, распечатывал документы с коммерческой тайной и фотографировал их. Материалы были загружены с внутреннего сервера компании, что нарушало действующие правила безопасности.
Часть полученной информации мужчина указал в резюме, которое направил китайскому работодателю. Название компании не раскрывается. Обвиняемый признал вину, а большую часть полученных им материалов SK Hynix удалось вернуть.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева