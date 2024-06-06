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Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 03:00
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Экс-сотрудники Google DeepMind потребовали разрешать предупреждать о рисках ИИ

Бывшие работники OpenAI тоже подписали письмо
Бывшие сотрудники OpenAI и Google DeepMind опубликовали открытое письмо, в котором призвали компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, принять принципы, позволяющие сотрудникам высказывать опасения по поводу рисков ИИ, не боясь преследований.
Экс-сотрудники Google DeepMind потребовали разрешать предупреждать о рисках ИИ
© Ferra

Письмо, озаглавленное «Право предупреждать о передовом искусственном интеллекте», подписали 13 человек, в том числе бывшие сотрудники OpenAI Джейкоб Хилтон, Даниэль Кокотайло и другие, а также бывшие сотрудники Google DeepMind Рамана Кумар и Нил Нанда.

Они утверждают, что ИИ несет в себе серьезные риски, такие как укоренение неравенства, распространение дезинформации и потенциальное вымирание человечества. Они призывают компании, занимающиеся разработкой ИИ, поддерживать культуру «открытой критики», создавать процессы анонимной отчетности и воздерживаться от репрессий в отношении сотрудников, раскрывающих информацию, связанную с рисками.

Письмо последовало за спорами вокруг соглашений OpenAI о неразглашении информации, которые компания с тех пор пересмотрела, убрав из них пункты о неразглашении информации.