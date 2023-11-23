Экскаватор HEAP самостоятельно построил идеальную каменную стену

Экскаватор HEAP самостоятельно построил идеальную каменную стенуВсе еще думаете, что роботы не заберут у вас работу?
Исследователи из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) превратили 12-тонный экскаватор Menzi Muck M545 в чудо робототехники под названием HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose). Последнее достижение HEAP заключается в автономном строительстве стены из сухого камня высотой 6 м и длиной 65 м путем точной укладки массивных валунов.
Вначале робот сканирует строительную площадку, создает подробную 3D-карту, оценивает размер и вес каждого валуна. Оснащенный LiDAR, системой машинного зрения и современным модулем управления, HEAP стратегически точно укладывает каждый валун, создавая устойчивый «шедевр», даже не используя раствора.
Одним из ключевых преимуществ системы является возможность использования местных материалов, что исключает необходимость в энергозатратной транспортировке. Эта революционная разработка открывает путь к тому, чтобы роботы могли выполнять физически и умственно сложные строительные задачи, меняя будущее строительных проектов по всему миру.