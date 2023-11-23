Экскаватор HEAP самостоятельно построил идеальную каменную стену

Вначале робот сканирует строительную площадку, создает подробную 3D-карту, оценивает размер и вес каждого валуна. Оснащенный LiDAR, системой машинного зрения и современным модулем управления, HEAP стратегически точно укладывает каждый валун, создавая устойчивый «шедевр», даже не используя раствора.

Одним из ключевых преимуществ системы является возможность использования местных материалов, что исключает необходимость в энергозатратной транспортировке. Эта революционная разработка открывает путь к тому, чтобы роботы могли выполнять физически и умственно сложные строительные задачи, меняя будущее строительных проектов по всему миру.