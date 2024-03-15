Эксклюзивный для США VR-шлем Apple все же посетит и другие страны

Опубликовано 15 марта 2024, 05:15
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Эксклюзивный для США VR-шлем Apple все же посетит и другие страныНайдена поддержка других языков
Apple Vision Pro в настоящее время ограничен рынком США. Хотя более широкий релиз был обещан к концу года, подробности оставались скудными. Однако недавнее открытие в программном обеспечении говорит о скором расширении планов.
В настоящее время Vision Pro работает исключительно на английском языке. Это ограничение распространяется на виртуальную клавиатуру и автокоррекцию. Недавнее обновление базового программного обеспечения, visionOS, показало добавление нескольких новых языковых опций. Которые говорят о том, что Apple готовит Vision Pro к запуску в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Южной Корее.
В предыдущих отчетах аналитик Минг-Чи Куо объяснял первоначальный запуск только в США ограничениями поставок и необходимостью индивидуальной настройки гарнитуры. Тем не менее, Куо также упомянул о намерении Apple расширить ассортимент до начала WWDC 2024 (в июне), чтобы расширить базу разработчиков для предстоящего обновления visionOS 2.