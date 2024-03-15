Эксклюзивный для США VR-шлем Apple все же посетит и другие страны

В настоящее время Vision Pro работает исключительно на английском языке. Это ограничение распространяется на виртуальную клавиатуру и автокоррекцию. Недавнее обновление базового программного обеспечения, visionOS, показало добавление нескольких новых языковых опций. Которые говорят о том, что Apple готовит Vision Pro к запуску в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Южной Корее.

В предыдущих отчетах аналитик Минг-Чи Куо объяснял первоначальный запуск только в США ограничениями поставок и необходимостью индивидуальной настройки гарнитуры. Тем не менее, Куо также упомянул о намерении Apple расширить ассортимент до начала WWDC 2024 (в июне), чтобы расширить базу разработчиков для предстоящего обновления visionOS 2.