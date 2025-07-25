Экспедиция на Звягинском могильнике завершила крупные археологические раскопки

Ранее могильники муромы изучались в XIX—XX вв. еках, но тогда не удалось подробно описать особенности погребений, украшений и предметов, а также связь между ними. Новые раскопки на втором Звягинском могильнике позволили получить уникальные данные и провести современные исследования погребальных комплексов.

Материалы показывают, как менялась культура народа на протяжении четырёх столетий и как они входили в состав Древнерусского государства. Это первый такой масштабный и непрерывный исторический слой, изученный на одном памятнике у реки Ока.