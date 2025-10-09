Экспедиция Плавучего университета успешно завершила полевой сезон в Арктике

Опубликовано 09 октября 2025, 20:001 мин.
Экспедиция Плавучего университета успешно завершила полевой сезон в АрктикеМФТИ-ИО РАН
Научная экспедиция Плавучего университета МФТИ-ИО РАН вернулась во Владивосток после работы почти полтора месяца в Беринговом и Чукотском морях. На борту научно-исследовательского судна НИС «Профессор Мультановский» команда обработала 174 станции, получив ценные данные по гидрофизике, гидробиологии и морской динамике.
© МФТИ
Учёные зафиксировали, что Сибирское Прибрежное течение достигает Берингова пролива и распространяется в Берингово море. В районе хребта Ширшова изучался мезомасштабный вихрь, влияющий на вертикальные потоки тепла и биогенных веществ. Морские биологи исследовали планктонные и бентосные сообщества и влияние на них водных масс.
В экспедиции участвовали 16 наставников из ведущих научных организаций и 22 студента, прошедших отбор после Зимней школы Плавучего университета в феврале 2025 года. Студенты работали над конкретными научными задачами вместе с руководителями и в конце октября представят результаты на конференции «Мареседу».