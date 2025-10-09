Экспедиция Плавучего университета успешно завершила полевой сезон в Арктике

Учёные зафиксировали, что Сибирское Прибрежное течение достигает Берингова пролива и распространяется в Берингово море. В районе хребта Ширшова изучался мезомасштабный вихрь, влияющий на вертикальные потоки тепла и биогенных веществ. Морские биологи исследовали планктонные и бентосные сообщества и влияние на них водных масс.

В экспедиции участвовали 16 наставников из ведущих научных организаций и 22 студента, прошедших отбор после Зимней школы Плавучего университета в феврале 2025 года. Студенты работали над конкретными научными задачами вместе с руководителями и в конце октября представят результаты на конференции «Мареседу».