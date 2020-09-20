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Эксперимент ЦРУ раскрыл, от чего зависит успешность команд

Личные качества участников тут ни при чём
В конце 2000-х годов ЦРУ и учёные Гарвардского университета запустили эксперимент под названием «Зеркало». Он должен был помочь экспертам понять, почему разведка не смогла предотвратить теракты 11 сентября. Результаты того опыта помогли исследователям разобраться, от чего зависит успешность команд.

В эксперименте «Зеркало» разыгрывалось чрезвычайное происшествие. Группа учёных должна была спланировать теракт, а группа «офицеров разведки» — предотвратить его. В итоге разведка проигрывала из-за того, что не использовала сильные стороны своих участников. Группа смогла победить только, когда все «офицеры» поговорили друг с другом и узнали о каждом побольше.

Этот эксперимент заставил исследовательницу из Университета Карнеги-Меллон пересмотреть понятие «коллективного интеллекта». Ранее предполагалось, что этот термин обозначает совокупность интеллектуальных возможностей отдельных членов коллектива.

Исследователи провели дополнительные эксперименты и увидели, что на успешность группы влиял не «коллективный интеллект» в классическом понимании, а то, насколько хорошо все участники общались между собой. Также на успешность коллектива влияло то, могли ли участники определять состояние друг друга.