Эксперимент ЦРУ раскрыл, от чего зависит успешность команд

В эксперименте «Зеркало» разыгрывалось чрезвычайное происшествие. Группа учёных должна была спланировать теракт, а группа «офицеров разведки» — предотвратить его. В итоге разведка проигрывала из-за того, что не использовала сильные стороны своих участников. Группа смогла победить только, когда все «офицеры» поговорили друг с другом и узнали о каждом побольше.

Этот эксперимент заставил исследовательницу из Университета Карнеги-Меллон пересмотреть понятие «коллективного интеллекта». Ранее предполагалось, что этот термин обозначает совокупность интеллектуальных возможностей отдельных членов коллектива.

Исследователи провели дополнительные эксперименты и увидели, что на успешность группы влиял не «коллективный интеллект» в классическом понимании, а то, насколько хорошо все участники общались между собой. Также на успешность коллектива влияло то, могли ли участники определять состояние друг друга.