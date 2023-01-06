Эксперимент на червях показал, как сделать людей здоровее и заставить их жить дольше

Добавив светочувствительный триггер к преобразующим энергию органеллам, известным как митохондрии, исследователи продлили время, в течение которого клетки обеспечены достаточным количеством энергии, прежде чем начнутся процессы старения.

Учёные отмечают, что их работа может иметь важное значение для понимания старения человека, а также для лечения болезней и возрастных проблем со здоровьем.