Эксперимент по термоядерному синтезу более чем вдвое увеличил выработку энергии

Опубликовано 19 мая 2025, 18:001 мин.
Эксперимент по термоядерному синтезу более чем вдвое увеличил выработку энергииВ США
Учёные из Национальной лаборатории воспламенения (NIF) в США продолжают добиваться успехов в управляемом термоядерном синтезе. Недавно они смогли значительно повысить количество выделяемой энергии: сначала до 5,2 мегаджоуля, а затем до 8,6 мегаджоуля. Это в несколько раз больше, чем в историческом эксперименте 2022 года, когда удалось получить 3,15 мегаджоуля при затраченных 2,05 мегаджоулях.
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Хотя установка всё ещё потребляет гораздо больше энергии, чем вырабатывает (например, 300 мегаджоуля нужно только для питания лазеров). В этом эксперименте используется метод инерционного удержания: маленькую капсулу с топливом (дейтерием и тритием) облучают 192 мощными лазерами. Энергия вызывает сжатие топлива и запускает ядерную реакцию, при которой выделяется энергия.
Существует и другой метод — магнитное удержание, но пока ни один проект с этим подходом не достиг положительного энергетического баланса.
Однако надежды на это остаются.