Эксперимент по термоядерному синтезу более чем вдвое увеличил выработку энергии

Хотя установка всё ещё потребляет гораздо больше энергии, чем вырабатывает (например, 300 мегаджоуля нужно только для питания лазеров). В этом эксперименте используется метод инерционного удержания: маленькую капсулу с топливом (дейтерием и тритием) облучают 192 мощными лазерами. Энергия вызывает сжатие топлива и запускает ядерную реакцию, при которой выделяется энергия.

Существует и другой метод — магнитное удержание, но пока ни один проект с этим подходом не достиг положительного энергетического баланса.

Однако надежды на это остаются.