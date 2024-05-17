Эксперимент США по осветлению облаков остановлен из-за проблем с безопасностью

Цель проекта — изучить метод осветления морских облаков (MCB), в котором используются мелкие частицы морской соли для повышения отражательной способности облаков и потенциального охлаждения планеты. Частицы морской соли, ширина которых составляет примерно 1/1000 ширины человеческого волоса, предназначены для того, чтобы оставаться в воздухе, увеличивая количество облачных капель и отражая больше солнечного света для снижения температуры поверхности.

Городские власти приостановили эксперимент, чтобы провести независимую оценку безопасности для здоровья и окружающей среды используемого аэрозольного спрея. Университет Вашингтона заявил, что ожидает проверки со стороны регулирующих органов в рамках своей инициативы Coastal Aerosol Research and Engagement (CAARE).