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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 02:15
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Эксперимент США по осветлению облаков остановлен из-за проблем с безопасностью

В чем причина
В этом месяце в Аламеде, что в США, был остановлен эксперимент исследователей из Университета Вашингтона по проверке методов осветления облаков. Городские власти распорядились остановить эксперимент, узнав, что он, включающий распыление соленой воды в воздух со списанного военно-морского корабля USS Hornet, нарушает условия договора аренды и вызывает опасения по поводу безопасности.
Эксперимент США по осветлению облаков остановлен из-за проблем с безопасностью
© Ferra

Цель проекта — изучить метод осветления морских облаков (MCB), в котором используются мелкие частицы морской соли для повышения отражательной способности облаков и потенциального охлаждения планеты. Частицы морской соли, ширина которых составляет примерно 1/1000 ширины человеческого волоса, предназначены для того, чтобы оставаться в воздухе, увеличивая количество облачных капель и отражая больше солнечного света для снижения температуры поверхности.

Городские власти приостановили эксперимент, чтобы провести независимую оценку безопасности для здоровья и окружающей среды используемого аэрозольного спрея. Университет Вашингтона заявил, что ожидает проверки со стороны регулирующих органов в рамках своей инициативы Coastal Aerosol Research and Engagement (CAARE).

Источник:sfgate
Автор:Максим Многословный
Теги:
#эксперимент
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#исследование
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#Солнце