Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2025, 15:10
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Эксперимент в 37 измерениях показал странности квантовой физики

Которые были нам непонятны
Ученые провели эксперимент по изучению квантовой физики в 37 измерениях, показав, насколько «причудливым» может быть квантовый мир, пишут СМИ. Их исследование, опубликованное в журнале Science Advances, основывается на состоянии Гринбергера-Хорна-Зейлингера (или состояние ГХЦ), который озадачивает физиков уже более 30 лет.
Эксперимент в 37 измерениях показал странности квантовой физики
© Ferra

Состояние ГХЦ предполагает, что квантовые частицы могут оставаться странно связанными, даже будучи разделенными большими расстояниями. В норме частицы должны влиять друг на друга только при близком расположении, но квантовая физика нарушает это правило, создавая то, что Эйнштейн когда-то назвал «жутким».

В новом эксперименте исследователи создали экстремальную версию парадокса, изучив поведение частиц света, или фотонов. Расчеты показали, что фотоны должны существовать в состояниях, как если бы они занимали 37 измерений — намного больше, чем привычные нам три измерения пространства и одно — времени.

Чтобы проверить свою теорию, команда использовала точные световые импульсы и манипулировала ими, чтобы наблюдать эти необычные квантовые состояния. Ведущий исследователь Чжэньхао Лю из Технического университета Дании говорит, что полученные результаты свидетельствуют о том, что мы только начали понимать квантовую физику, даже спустя 100 лет после ее открытия.

Источник:Science.Org
Автор:Максим Многословный
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