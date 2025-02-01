Эксперимент в 37 измерениях показал странности квантовой физики

Состояние ГХЦ предполагает, что квантовые частицы могут оставаться странно связанными, даже будучи разделенными большими расстояниями. В норме частицы должны влиять друг на друга только при близком расположении, но квантовая физика нарушает это правило, создавая то, что Эйнштейн когда-то назвал «жутким».

В новом эксперименте исследователи создали экстремальную версию парадокса, изучив поведение частиц света, или фотонов. Расчеты показали, что фотоны должны существовать в состояниях, как если бы они занимали 37 измерений — намного больше, чем привычные нам три измерения пространства и одно — времени.

Чтобы проверить свою теорию, команда использовала точные световые импульсы и манипулировала ими, чтобы наблюдать эти необычные квантовые состояния. Ведущий исследователь Чжэньхао Лю из Технического университета Дании говорит, что полученные результаты свидетельствуют о том, что мы только начали понимать квантовую физику, даже спустя 100 лет после ее открытия.