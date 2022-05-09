Экспериментальное лекарство для снижения веса побило рекорд в испытаниях

Лекарство называется Тирзепатид (Tirzepatide). Оно вводится в организм с помощью инъекции один раз в неделю. Препарат имитирует эффекты естественных гормонов, называемых инкретинами. Эти гормоны снижают уровень сахара в крови после еды, а также регулируют метаболические процессы, связанные с пищеварением.

В третьей фазе клинического исследования Тирзепатида участвовали 2539 человек с избыточным весом или ожирением. Участники получали Тирзепатид или плацебо в течение 72 недель, а также поддержку в соблюдении низкокалорийной диеты и повышении уровня физической активности. При самой высокой дозе (15 мг) препарата вес испытуемых снизился на 22,5% от их массы тела, в то время как доза в 10 мг привела к снижению веса на 21,4%, а доза в 5 мг — на 16%. Для сравнения, группа плацебо потеряла всего 2,4% своего веса.

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