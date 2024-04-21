Экспериментальный китайский аппарат прислал фотографии обратной стороны Луны

Запущенные в марте вместе с ретрансляционным спутником Queqiao-2, эти исследователи размером с тостер прокладывают путь для будущей лунной инфраструктуры. В то время как Queqiao-2 поддерживает предстоящую миссию Chang’e 6 по возвращению образцов с Луны, Tiandu-1 и -2 выполняют разведывательную миссию.

Китайская DSEL объявила 13 апреля, что спутники успешно завершили испытания по высоконадежной передаче данных и маршрутизации между Землей и поверхностью Луны. Один из спутников даже передал инфракрасное изображение сильно изрезанного кратерами лунного ландшафта с далекой Землей в кадре.