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Наука и технологии
Опубликовано 21 апреля 2024, 21:39
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Экспериментальный китайский аппарат прислал фотографии обратной стороны Луны

Они тестируют технологии будущего
Китайские лунные амбиции делают небольшой шаг вперед: спутники Tiandu-1 и -2 успешно передали изображения и провели первые испытания технологий связи и навигации.
Экспериментальный китайский аппарат прислал фотографии обратной стороны Луны
© Ferra

Запущенные в марте вместе с ретрансляционным спутником Queqiao-2, эти исследователи размером с тостер прокладывают путь для будущей лунной инфраструктуры. В то время как Queqiao-2 поддерживает предстоящую миссию Chang’e 6 по возвращению образцов с Луны, Tiandu-1 и -2 выполняют разведывательную миссию.

Китайская DSEL объявила 13 апреля, что спутники успешно завершили испытания по высоконадежной передаче данных и маршрутизации между Землей и поверхностью Луны. Один из спутников даже передал инфракрасное изображение сильно изрезанного кратерами лунного ландшафта с далекой Землей в кадре.

Экспериментальный китайский аппарат прислал фотографии обратной стороны Луны
© CNSA/DSEL

В настоящее время Tiandu-1 вращается вокруг Луны и оснащен двухчастотным коммуникатором Ka-диапазона, лазерным ретрорефлектором и космическим маршрутизатором. Его меньший компаньон, Tiandu-2, оснащен специальным коммуникационным и навигационным оборудованием.

DSEL планирует дальнейшие эксперименты по совершенствованию лунных технологий связи и навигации. Эти данные будут иметь решающее значение для проектирования Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Источник:Space
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Луна
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#Китай
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#спутниковый снимок