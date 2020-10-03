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Эксперименты доказали, что люди эффективнее обучаются без чьих-то указаний
Когда сами принимают решения и делают выбор
Учёные Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) провели эксперименты, которые доказали, что люди эффективнее обучаются в ситуации свободного выбора, без чьих-то указаний.
В одном из экспериментов участникам показывали два символа на экране. Испытуемые должны были выбрать один. Целью было — методом проб и ошибок узнать, какое изображение приносит больше очков. Эти очки можно было в итоге обменять на деньги.
В первом варианте эксперимента участникам позволили самим делать выбор, а во втором — следовать подсказкам компьютера. Учёные увидели, что люди быстрее учились тогда, когда у них был свободный выбор. Исследователи считают, что этот эффект обусловлен тем, что когда у людей есть подсказки, они проявляют меньшую заинтересованность.