Эксперименты доказали, что люди эффективнее обучаются без чьих-то указаний

В одном из экспериментов участникам показывали два символа на экране. Испытуемые должны были выбрать один. Целью было — методом проб и ошибок узнать, какое изображение приносит больше очков. Эти очки можно было в итоге обменять на деньги.

В первом варианте эксперимента участникам позволили самим делать выбор, а во втором — следовать подсказкам компьютера. Учёные увидели, что люди быстрее учились тогда, когда у них был свободный выбор. Исследователи считают, что этот эффект обусловлен тем, что когда у людей есть подсказки, они проявляют меньшую заинтересованность.