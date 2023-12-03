Эксперт: 2023 запомнится как год, когда в США «погибла» криптоиндустрия

Эксперт: 2023 запомнится как год, когда в США «погибла» криптоиндустрияИ кто выигрывает в этой ситуации
Беспощадное наступление правительства США на криптовалюты вынуждает гигантов индустрии бежать, отмечают эксперты. Банки, дружественные криптовалютам, закрываются, компании судятся, а предприниматели вынуждены покинуть корабль. Марк Хелфман, криптоинвестор и автор множества статей про биткоин, считает, что 2023 запомнится как худший год для криптовалют в США.
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Пока США терпят неудачу, криптовалютные таланты и инновации мигрируют за границу, оставляя Уолл-стрит наживаться на поверхностных Bitcoin ETF, считает эксперт. Тем временем Конгресс бездействует, регуляторы предпринимают тщетные попытки, а Белый дом не проявляет никакого лидерства. Одни криптовалюты теряют миллиарды, другие их, наоборот, получают, хотя логичность таких перемен остается под вопросом.
Криптоденьги, отмечает эксперт, утекают из США, сигнализируя о сейсмическом сдвиге в финансовом ландшафте.
Неужели США проигрывают «криптовалютную битву», а Уолл-стрит захватывает контроль? Покажет время.