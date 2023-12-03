Эксперт: 2023 запомнится как год, когда в США «погибла» криптоиндустрия

Пока США терпят неудачу, криптовалютные таланты и инновации мигрируют за границу, оставляя Уолл-стрит наживаться на поверхностных Bitcoin ETF, считает эксперт. Тем временем Конгресс бездействует, регуляторы предпринимают тщетные попытки, а Белый дом не проявляет никакого лидерства. Одни криптовалюты теряют миллиарды, другие их, наоборот, получают, хотя логичность таких перемен остается под вопросом.

Криптоденьги, отмечает эксперт, утекают из США, сигнализируя о сейсмическом сдвиге в финансовом ландшафте.

Неужели США проигрывают «криптовалютную битву», а Уолл-стрит захватывает контроль? Покажет время.