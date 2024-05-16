Эксперт дал советы по составлению запросов к ИИ-чатботам

Для начала выберите чатбота, соответствующего вашим потребностям. Универсальные чат-боты, такие как ChatGPT, могут решать различные задачи, от составления деловых писем до конспектирования видео. Можете начать с них.

Используйте готовые запросы, доступные в интерфейсах чатботов, а затем расширяйте свой творческий потенциал. Будь то составление поздравительного сообщения или подготовка презентации, чат-боты могут помочь. Например, спросите: «Назовите 5 самых популярных направлений для летних поездок» или ограничьте количество ответов с помощью «промпта» типа: Резюмируй «Мышление, быстрое и медленное» Дэниела Канемана в 100 словах.

Уточняйте вопросы, чтобы получить более точные ответы. Если вы составляете сопроводительное письмо, укажите должность и свою биографию, чтобы получить индивидуальный совет. Например, «Напиши сопроводительное письмо на должность менеджера по контролю качества. У меня 5-летний опыт работы и сильные лидерские качества».

Если результат кажется неудачным, попросите переписать его. Уточните тон, контекст или дополнительные детали. Пример: «Перепиши текст письма в оптимистичном тоне, используя 100 слов. Добавь поздравления».

И не стесняйтесь писать даже глупые вопросы и запросы.