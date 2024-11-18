Россиянам стоит обратить внимание на покупку биткоина в декабре, считает основатель компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, декабрь может стать началом нового «бычьего» рынка, когда стоимость криптовалюты пойдёт вверх. Эксперт подчеркнул, что биткоин остаётся главным активом в мире криптовалют, а его значимость только возрастает. Сам он регулярно покупает биткоин на коррекциях уже семь лет подряд, называя это надёжной стратегией.

Ходченков рассказал, что приобретал биткоин по $400, а продавал его по $11-15 тысяч, что сделало криптовалюту одной из самых прибыльных частей его портфеля. Он отметил, что на каждом спаде покупает больше, чем продаёт, и такая стратегия каждый год приносит результаты. Инвестор уверен, что текущая ситуация создаёт хорошие условия для долгосрочного роста биткоина.

Особый интерес биткоину придаёт поддержка таких личностей, как Дональд Трамп и Илон Маск, отметил Ходченков. По его мнению, Трамп стал самым криптопозитивным президентом США, публично расплачиваясь биткоином и высказываясь в его поддержку. Эксперт также считает, что политическая стабильность, снижение ставки ФРС и возможность мирных переговоров между Россией и Украиной могут дать дополнительный импульс для роста мировой экономики и крипторынка.