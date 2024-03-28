Опубликовано 28 марта 2024, 17:12
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Эксперт: французской армии не хватит опыта и ресурсов для борьбы с РоссиейИ причина не только в этом
Обозреватель Le Figaro Рено Жирар пишет, что французской армии не хватает опыта и ресурсов, необходимых для борьбы с российскими войсками на Украине. Его слова передает Лента.ру.
Жирар отмечает, что российские солдаты имеют боевой опыт, полученный в ходе непосредственного участия в конфликте, в то время как французские военные за последние десять лет «сражались с исламскими радикалами в сандалиях». Он также утверждает, что 20 000 солдат, обещанных начальником штаба армии Пьером Шиллем, недостаточно, чтобы противостоять «мощной российской группировке» на Украине.
Оценка Жирара ставит под сомнение способность французских военных внести существенный вклад в ход боевых действий, в случае их прямого вмешательства в конфликт.