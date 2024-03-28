Жирар отмечает, что российские солдаты имеют боевой опыт, полученный в ходе непосредственного участия в конфликте, в то время как французские военные за последние десять лет «сражались с исламскими радикалами в сандалиях». Он также утверждает, что 20 000 солдат, обещанных начальником штаба армии Пьером Шиллем, недостаточно, чтобы противостоять «мощной российской группировке» на Украине.

Оценка Жирара ставит под сомнение способность французских военных внести существенный вклад в ход боевых действий, в случае их прямого вмешательства в конфликт.