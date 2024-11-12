Эксперт: ИИ уже вытеснил некоторых художников, журналистов и не только

В индустрии кино нейросети уже начали применять для создания визуальных эффектов и даже «омоложения» актеров. Несмотря на это, ИИ пока не может полностью заменить живых людей. Сложности возникают при попытках передать эмоции и детали, такие как мимика или внутреннее состояние персонажа, что пока не удается сделать на должном уровне. Однако нейросети постепенно убирают многие ограничения, такие как физическая форма актеров, и могут даже привести к появлению нового формата, объединяющего кино, видеоигры и реалити-шоу, где зрители смогут управлять сюжетом.

Нейросети также охватывают музыкальную сферу. Виртуальные исполнители, такие как ABBA или группа «Кино», создаются с помощью ИИ, и это уже вызывает возмущение у музыкантов, которые теряют доходы от стриминговых сервисов. Музыка, созданная ИИ, использует треки живых исполнителей в качестве источников данных, что также ставит под угрозу доходы реальных музыкантов.

Художников тоже не обошли стороной. В 2022 году картину, созданную нейросетью Botto, продали на аукционе за $ 1 миллион, а сама нейросеть теперь генерирует сотни картин в неделю. Однако у живых художников пока есть преимущество — их картины имеют уникальную ценность, которая связана с личностью творца. Но что будет, если ИИ начнет захватывать этот рынок?

Как отмечает Лукашкин, нейросети уже стали не просто игрушками для технологичных энтузиастов, а реальными бизнес-инструментами. В России 77% людей знакомы с сервисами, которые создают изображения, и 28% активно используют их для решения бизнес-задач. В ближайшем будущем ИИ и живые творцы могут начать сотрудничать, что принесет выгоду всем: платформам, творцам и потребителям контента.