Эксперт: ИИ займёт 20% работ в ближайшие 5 лет

12:39, 21 января 2023
1 мин.
Эксперт: ИИ займёт 20% работ в ближайшие 5 летИллюстратора для текстов, как вы можете заметить, нейросети уже заменили
Эксперт по искусственному интеллекту Ричард ДеВере заявил DailyMail.com, что система искусственного интеллекта ChatGPT может заменить 20% рабочей силы.
Фото: Made by Midjourney
ДеВере сказал, что знает нескольких человек, которые уже используют эту технологию в своей работе, и предупреждает, что мы находимся только в начале революции ИИ (искусственного интеллекта).
«Возможности вариантов использования ChatGPT безграничны. Мы видели примеры людей, использующих платформу от всего до обучения ремонту своей машины и написания явного кода для взлома», — отметил ДеВере. При этом он считает, что людям творческих профессий не нужно беспокоиться. Вместо этого они должны принять новые разработки и научиться работать с ними.