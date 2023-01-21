Эксперт: ИИ займёт 20% работ в ближайшие 5 лет

ДеВере сказал, что знает нескольких человек, которые уже используют эту технологию в своей работе, и предупреждает, что мы находимся только в начале революции ИИ (искусственного интеллекта).

«Возможности вариантов использования ChatGPT безграничны. Мы видели примеры людей, использующих платформу от всего до обучения ремонту своей машины и написания явного кода для взлома», — отметил ДеВере. При этом он считает, что людям творческих профессий не нужно беспокоиться. Вместо этого они должны принять новые разработки и научиться работать с ними.