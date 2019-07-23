Эксперт из России сравнил основные американские истребители с российским

Оценивались боевые машины по критериям малозаметности, боевой эффективности, боевой информационности, обороноспособности, манёвренности и бесфорсажной скорости полёта. По всем позициям Су-57 получил по 5 баллов, набрав, таким образом, 30.

F-22 Raptor эксперт оценил на 20 баллов, а F-35 Lightning II — на 16. Оба эти истребителя пятого поколения имеют сопоставимые манёвренность и боевую эффективность. Что касается малозаметности, то F-22 Raptor эксперт поставил 4 балла, а F-35 — 3.

В целом, было заявлено, что российский истребитель намного лучше американских. Однако не стоит забывать, что эксперт — российский, поэтому не исключена доля предвзятости. Впрочем, F-35 Lightning II действительно довольно часто критикуют, и не только в России.