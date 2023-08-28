Эксперт космической отрасли назвал повторный полёт к Луне необходимым опытом для страны

Повторное направление миссии на южный полюс Луны считается важным и логичным шагом. Это поможет команде получить опыт перед миссиями «Луна-26» и «Луна-27». Эксперт Михаил Котов подчеркнул, что это решение позволит заполнить промежуток времени между проектами и даст команде ценный опыт, особенно для сложной миссии «Луна-27».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов также выразил поддержку продолжения лунных миссий, включая повторную посадку на южном полюсе Луны в 2025–2026 годах. Михаил Котов считает этот шаг логичным и важным, подчёркивая, что опыт мягкой посадки, который можно получить из такой миссии, будет полезным, особенно в преддверии более сложной миссии «Луна-27».

Недавно была осуществлена первая миссия России на Луну, но она завершилась аварией при посадке. Тем не менее, представители российских научных кругов полагают, что повторный запуск миссии имеет смысл, чтобы получить дополнительный опыт и извлечь уроки из ошибок. По планам, в ближайшие годы ожидаются и другие лунные миссии, такие как «Луна-26» и «Луна-27», каждая из которых призвана расширить наше понимание Луны и её ресурсов.