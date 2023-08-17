Луна-25

Учёный раскрыл «фундаментальную задачу» российской миссии Луна-25
Наука и технологии
08:48 | 14 августа, 2023
На станции «Луна-25» запустили научные приборы и уже получают первые данные
Наука и технологии
18:17 | 13 августа, 2023
Увидеть посадку «Луны-25» без специальных приборов не получится
Наука и технологии
18:13 | 13 августа, 2023
Роскосмос отчитался о первых часах после запуска ракеты к Луне
Наука и технологии
17:19 | 11 августа, 2023
Эксперт оценил перспективы лунной миссии России
Наука и технологии
17:00 | 11 августа, 2023
Россия планирует не просто слетать к Луне, а обосноваться там
Наука и технологии
19:38 | 27 июля, 2023
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