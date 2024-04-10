Россия не бросит лунную программу: в РАН рассказали о планах на спутник

Следующие запуски космических аппаратов к Луне запланированы на 2027−2028 годы, отметил Петрукович. В 2027 году будет отправлен космический аппарат «Луна-26», который будет строить карты Луны в различных диапазонах света с орбиты.

В 2028 году к Луне отправится «Луна-27» — посадочный аппарат, который должен стать первым шагом к созданию российской лунной базы. Он сядет в удобное место на полюсе Луны и проведет анализ площадки, чтобы определить ее пригодность для дальнейшего развития.

Негативный опыт с предыдущим проектом «Луна-25», который закончился аварией космической станции, был учтен. «Роскосмос» разработал план действий, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, отметил Директор Института космических исследований РАН.