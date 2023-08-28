Россиянам пообещали раскрыть подробности о причинах крушения Луны-25

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН отметил, что специалисты не намерены скрывать какую-либо информацию. Данный комментарий последовал после заявления главы Роскосмоса Юрия Борисова.

Напомним, что чиновник назвал причину аварии: двигатель станции проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что привело к столкновению аппарата с Луной.

Борисов рассказал, что комиссия уже приступила к работе и будет детально анализировать все обстоятельства, приведшие к нештатной работе корректирующего двигателя. Эйсмонт, имея опыт участия в подобных расследованиях, дал гарантии относительно прозрачности и независимости комиссии.

Станция Луна-25 была запущена 11 августа и должна была совершить мягкую посадку на Южный полюс Луны ещё 21 числа. Однако 19 августа произошла нештатная ситуация, которая не позволила аппарату перейти на предпосадочную орбиту. В итоге, станция столкнулась с Луной и прекратила существование.