Эксперт назвал одну из версий крушения «Луны-25»

Сбой на межпланетной станции «Луна-25» может быть вызван неисправностью специального прибора «Биус-Л», который используется для измерения ориентации и ускорения станции в космосе. Этот прибор не проходил полётные испытания до запуска. Важно подчеркнуть, что надёжность приборов обычно проверяется в реальных условиях космического полёта, но в данном случае такие испытания не проводились.

Прибор «Биус-Л» имеет ключевое значение для определения ориентации и управления станцией в космическом пространстве. Он передаёт информацию о положении станции на её компьютер, который затем управляет двигателями и выполнением задач. Однако, как утверждает источник, использование неиспытанного прибора в космосе всегда носит риски, и предпочтительнее выбирать уже проверенные устройства.

Ракета «Союз 2.1б» стартовала с лунной станцией «Луна-25» 11 августа, но 19 августа произошла нештатная ситуация, которая привела к аварии станции. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уточнил, что двигатель «Луны-25» работал дольше, чем было запланировано, и это привело к столкновению станции с Луной. Сейчас аварийная комиссия работает над выяснением всех обстоятельств этой несчастной ситуации.