Исследователи назвали вероятную причину уничтожения «Луны-25»

Космическая станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с Луной из-за ошибки в работе её двигателя, так сообщил глава Института космической политики Иван Моисеев. Он объяснил, что двигатель должен был отключиться, чтобы снизить орбиту и осуществить посадку, но это не произошло из-за какой-то неисправности. Произошедшее поднимает вопросы о безопасности будущих запусков.

Моисеев подчеркнул, что необходимо выяснить причины, по которым двигатель не отключился, и что нужно провести более тщательное расследование. Этот инцидент может повлиять на планы следующих запусков станций на Луну, так как учёные не получили необходимый опыт и данные для успешной посадки. Планируется, что следующий запуск станции на Луну, «Луна-26», состоится в 2027 году.

Эксперты подчёркивают, что инцидент с «Луной-25» делает будущие миссии на Луну более рискованными из-за недостатка опыта в посадках. Важно провести дополнительные исследования и подготовиться более тщательно, чтобы уменьшить вероятность неудачи в будущем.

Космическая станция «Луна-25», согласно предварительным данным, столкнулась с Луной и потеряла связь 19 августа. Роскосмос заявил, что во время операции по снижению орбиты произошла нештатная ситуация, которая помешала выполнению запланированного маневра.