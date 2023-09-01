Появилась фотография с местом падения Луны-25

Появилась фотография с местом падения Луны-25На них виден свежий ударный кратер
Автоматическая станция NASA, являющаяся к тому же искусственным «спутником» Луны, сделала фотографию с предполагаемым местом падения российской станции «Луна-25».
Аппарат агентства обнаружил новый ударный кратер в предполагаемом месте падения российской станции.
После того как Роскосмос опубликовал свою оценку места падения посадочного аппарата, NASA дало команду своему аппарату включить камеру LRO Camera (LROC) для проведения исследований, поскольку орбита аппарата проходила над местом падения. Итогом стала серия снимков, которые были сопоставлены со снимками 2022 года.
Сравнив снимки, стало понятно что на последних снимках виден свежий ударный кратер.
19 августа 2023 года во время вывода аппарата на предпосадочную орбиту, двигатель «Луны-25» должен был отключиться на 84 секунде, но проработал 127 секунд, в результате чего станция столкнулась с поверхностью спутника.