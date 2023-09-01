Появилась фотография с местом падения Луны-25

Аппарат агентства обнаружил новый ударный кратер в предполагаемом месте падения российской станции.

После того как Роскосмос опубликовал свою оценку места падения посадочного аппарата, NASA дало команду своему аппарату включить камеру LRO Camera (LROC) для проведения исследований, поскольку орбита аппарата проходила над местом падения. Итогом стала серия снимков, которые были сопоставлены со снимками 2022 года.