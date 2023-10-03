Луна-25: почему вышло как вышло?

Достаточно сравнить два снимка (старый сделали в июне 2022 года), чтобы увидеть новый кратер. Он находится близко к примерной точке столкновения с «Луной-25». Поэтому команда LRO считает, что он, скорей всего, появился из-за падения аппарата, а не по естественным причинам.

Новый кратер имеет около 10 метров в диаметре и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 метров. Точка столкновения находится на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Pontecoulant G, примерно в 400 километрах от предполагаемой точки посадки «Луны-25» (69,545 градуса южной широты, 43,544 градуса восточной долготы).

Почему так?

Если отойти от технических причин крушения аппарата, можно сказать, что виной всему недостаток опыта. Почти полвека Россия не запускала на Луну аппараты, в советское время же пуски проводились практически ежегодно. Грубо говоря, сейчас у нас есть теория, которая как известно, без практики — мертва.

Например, с 1958 по 1976 годы, СССР только к Луне запустил 45 станций. Да, далеко не все пуски были успешны (31 из них закончился неудачей, такие аппараты остались под кодовыми именами формата «Е-...». А как раз успешные или частично успешные миссии мы и знаем под «Лунами»). Но именно благодаря этому опыту советская наука и достигла необходимой «космической формы», которую теперь нужно набрать вновь.

До успешной посадки аппарата «Луна-9» в рамках советской «Программы Е-6», три предыдущих миссии — «Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8» — завершились крушением при контакте с лунной поверхностью, а некоторые и вовсе пролетели мимо Луны, либо вообще не долетели.

Причём это не значит, что мы такие отсталые, а у других всё прекрасно. Рассматривая даже не времена «Лунной гонки», а относительно недавние события: неудачами закончились миссии китайского «Лунцзяна-1» в 2018 году, израильский «Берешит» в 2019, американские Lunar IceCube и Lunar Flashlight в 2022, японские Hakuto-R и OMOTENASHI... Индия, которая недавно успешно посадила свой «Чандраян-3», в 2019 году потеряла посадочный модуль «Викрам» «Чандраяна-2».