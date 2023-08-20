Автоматическая станция «Луна-25» не смогла сделать фотографии посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», так как её орбита не позволяла это сделать. Научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсмонт поделился этой информацией. Он объяснил, что хотя это возможно, орбита была выбрана для выполнения другой задачи — мягкой посадки на Луну.

«Луна-25» стала первой лунной миссией в истории современной России. Она была запущена с космодрома Восточный и успешно вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Однако она не смогла сделать фотографии посадочных модулей «Аполлон». Вместо этого были получены снимки лунной поверхности, на которых виден кратер Зееман на обратной стороне Луны.

Лунная миссия «Луна-25» планировала совершить мягкую посадку на Южном полюсе Луны и собрать лунный грунт. Она была частью программы «Приоритет 2030», направленной на развитие российских университетов. В прошлом аппарат «Луна-24» также занимался изучением Луны. Стоит отметить, что есть теории «лунного заговора», которые утверждают, что посадка американских астронавтов на Луну была подделкой.