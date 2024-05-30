Российские учёные обнаружили вероятное место крушения «Луны-25»

Российские специалисты с высокой вероятностью идентифицировали кратер на Луне, образованный падением космического аппарата «Луна-25» в августе 2023 года, сообщает Минобрнауки РФ. Исследователи из различных институтов изучили фотографии места падения и пришли к выводу, что наблюдаемый 10-метровый кратер мог быть создан именно этим ударом.

Автоматическая станция «Луна-25» стартовала 11 августа 2023 года с целью исследования южной полярной области Луны. Аппарат успешно достиг орбиты спутника, но 19 августа при подготовке к посадке произошла ошибка — тормозной двигатель проработал дольше запланированного, и «Луна-25» врезалась в поверхность Луны. Спутник NASA сфотографировал место крушения, где обнаружился свежий кратер диаметром около 10 метров.

По словам Александра Базилевского, кратер находится на склоне диаметром около 40 км. Учитывая крутой угол падения и возможное движение грунта, характеристики новообразованного кратера соответствуют ожиданиям. Масса посадочного блока «Луны-25» при ударе составляла 600-1000 кг, что согласуется с размером кратера. Результаты исследования подтверждают, что именно удар «Луны-25» мог создать этот кратер.