Как именно новый российский аппарат приземлится на Луне

В течение ближайших дней, станция «Луна-25» будет выполнять сложную маневренную операцию, чтобы мягко приземлиться на Южном полюсе Луны. Самый сложный этап — это момент посадки, когда скорость станции должна быть практически нулевой. Этот процесс будет осуществляться постепенно: сперва станция «опустится» до 18 километров над Луной, затем начнёт вертикальное падение в место посадки.

На данный момент станция находится на низкой орбите в 100 километрах над Луной. В ближайшие дни её орбита изменится на эллиптическую, приближаясь к поверхности до 18 километров. Это позволит провести измерения и коррекции траектории. Затем, около полудня 21 августа, будет произведено изменение скорости аппарата для вертикального падения на место посадки.

Этот этап считается самым сложным и ответственным в миссии. Эксперты подчёркивают, что риски на этом этапе наибольшие. Однако, если все условия будут выполнены, «Луна-25» успешно приземлится на Южном полюсе Луны. Это станет первой мягкой посадкой российской станции на Луну после долгого перерыва.

Ракета «Союз 2.1б» с «Луной-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. В настоящее время станция вышла на окололунную орбиту. Планируется, что 21 августа она совершит успешную посадку на Южном полюсе Луны. Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на предмет наличия льда.