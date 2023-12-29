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В России
22:36, 29 декабря 2023
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Станцию "Луна-27б" отправят на Северный полюс Луны

Хотя Южный полюс привлекает больше внимания

Планы российской межпланетной станции «Луна-27б» включают возможность отправки аппарата на малоисследованный Северный полюс Луны. Научный руководитель Института космических исследований РАН, Лев Зеленый отмечает, что научное сообщество сосредотачивается на Южном полюсе, но Северный остается недооцененным.

Станцию "Луна-27б" отправят на Северный полюс Луны

© Ferra.ru

Изучение Северного полюса Луны становится ключевым направлением для российской программы, несмотря на предпочтение Южному полюсу в мировых миссиях. Данные, полученные с прибора LEND на аппарате LRO, показывают большее содержание водяного льда на Южном полюсе, что привлекает внимание.

Зеленый подчеркивает, что интерес к составу льда становится приоритетным. Планируется послать второй аппарат на обратную сторону Луны для сравнительных измерений.

Это решение позволит ученым исследовать приполярные области, включая обратную сторону, расширив знания о Луне и подтвердив данные об содержании льда.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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