Станцию "Луна-27б" отправят на Северный полюс Луны

Станцию "Луна-27б" отправят на Северный полюс ЛуныХотя Южный полюс привлекает больше внимания
Планы российской межпланетной станции «Луна-27б» включают возможность отправки аппарата на малоисследованный Северный полюс Луны. Научный руководитель Института космических исследований РАН, Лев Зеленый отмечает, что научное сообщество сосредотачивается на Южном полюсе, но Северный остается недооцененным.
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Изучение Северного полюса Луны становится ключевым направлением для российской программы, несмотря на предпочтение Южному полюсу в мировых миссиях. Данные, полученные с прибора LEND на аппарате LRO, показывают большее содержание водяного льда на Южном полюсе, что привлекает внимание.
Зеленый подчеркивает, что интерес к составу льда становится приоритетным. Планируется послать второй аппарат на обратную сторону Луны для сравнительных измерений.
Это решение позволит ученым исследовать приполярные области, включая обратную сторону, расширив знания о Луне и подтвердив данные об содержании льда.