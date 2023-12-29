Станцию "Луна-27б" отправят на Северный полюс Луны

Изучение Северного полюса Луны становится ключевым направлением для российской программы, несмотря на предпочтение Южному полюсу в мировых миссиях. Данные, полученные с прибора LEND на аппарате LRO, показывают большее содержание водяного льда на Южном полюсе, что привлекает внимание.

Зеленый подчеркивает, что интерес к составу льда становится приоритетным. Планируется послать второй аппарат на обратную сторону Луны для сравнительных измерений.

Это решение позволит ученым исследовать приполярные области, включая обратную сторону, расширив знания о Луне и подтвердив данные об содержании льда.