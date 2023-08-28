Эксперт рассказал о принципах работы комиссии по крушению «Луны-25»

Аварийная комиссия, которая расследует крушение космической станции «Луна-25», состоит из независимых экспертов, и их цель — ничего не скрывать. Об этом уверенно заявил учёный Натан Эйсмонт, который является ведущим научным сотрудником Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Он утверждает, что эта межведомственная комиссия действительно независима и не имеет намерений скрывать какие-либо факты. Эйсмонт, ранее участвовавший в подобных расследованиях, даёт гарантии, что процесс будет прозрачным. Он также отметил, что проблемы с космической станцией возникли до момента, когда она попыталась войти в предполагаемую орбиту, и решение, которое было принято далее, было не самым оптимальным.

Расследование аварии «Луны-25» началось 21 августа под руководством генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова. Борисов предварительно объявил, что причиной аварии стало то, что двигатель станции работал 127 секунд, вместо запланированных 84 секунд перед аварией.