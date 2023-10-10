Стали известны первые результаты анализов снимков «Луны-25»

Фотографии и данные, полученные с зонда LRO и «Луной-25», показали, что концентрация воды в кратере Зееман на Луне ниже, чем в других местах южного полюса Луны. Исследователь Майя Дьячкова из Института космических исследований РАН поделилась этой информацией на XIV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

Хотя «Луна-25» не смогла приземлиться на Луне, до аварии удалось получить некоторые фотографии и научные данные о кратере Зееман. Путём анализа этих снимков и данных с прибора LEND исследователи определили, что в кратере содержится всего около 0,2% воды, в то время как в соседних регионах южного полюса концентрация воды достигает более 0,5%.

Ещё меньше воды, примерно 0,01-0,1%, обнаружено на дне кратера и в регионах, где присутствуют древние горные породы. Вместе с тем, стенки кратера Зееман содержат гораздо больше воды, а также менее выраженные следы ударов астероидов по сравнению с окружающей территорией. Причины этого феномена будут подробнее изучены в рамках будущих исследований молодых и старых кратеров на южном полюсе Луны.

Что касается миссии «Луна-25», она началась 11 августа с запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией на борту. После того, как станция получила импульс для формирования предварительной орбиты, связь с ней потерялась, и она столкнулась с поверхностью Луны. Несмотря на аварию, до этого момента удалось активировать часть научных приборов и получить первичные данные и снимки. Межведомственная комиссия выяснила, что авария произошла из-за неисправности в бортовом комплексе управления, связанной с блоком акселерометров в приборе БИУС-Л.