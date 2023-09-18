Эксперт рассказал новых версиях причин аварии «Луны-25»

Авария миссии «Луна-25» была вызвана тем, что акселерометр не сработал, объявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он сообщил, что комиссия, расследующая причины крушения, планирует закончить свою работу до конца сентября и раскрыть основные детали произошедшего.

По словам Борисова, главной причиной аварии стало то, что управляющий двигатель не прекратил работу после получения данных от акселерометра, который измеряет изменение скорости. Он подчеркнул, что команда в настоящее время исследует, почему акселерометр не сработал, и что существует несколько версий этого события.

Борисов подчеркнул, что ни одна миссия не может быть обеспечена 100% гарантией успешного завершения из-за возможности нештатных ситуаций. Он также отметил, что Роскосмос уже получил слова поддержки от американских коллег и выразил намерение изучить все обстоятельства аварии, чтобы избежать подобных ошибок в будущих миссиях «Луна-26» и «Луна-27».

Миссия «Луна-25» стартовала 11 августа с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б». Аппарат прошёл несколько коррекций траектории, но связь с ним потеряли 19 августа, и он, предположительно, упал на поверхность Луны.