Эксперт рассказал, почему устройство-виновник крушения «Луны-25» не испытывали в космосе

Иван Моисеев, глава Института космической политики, подтвердил, что неисправность прибора «Биус-Л» считается основной версией причины катастрофы станции «Луна-25». Этот прибор отвечает за измерение ориентации и ускорения станции во время полёта. Согласно Моисееву, проблемы могли возникнуть из-за неправильной работы цепи выключения или измерителя ускорения, более сложного устройства.

Моисеев также уточнил, что приборы на станции не проходили испытания в космосе, и это необычная практика. Он подчеркнул, что, несмотря на заявления «Роскосмоса», запуск новой станции пока не имеет документального подтверждения и финансирования.

Лунная миссия «Луна-25» стартовала в августе 2023 года, но связь со станцией была потеряна вскоре после запуска. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной столкновения станции с поверхностью Луны стало превышение времени работы двигателя «Луны-25» при переходе на предпосадочную орбиту.