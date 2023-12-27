Роскосмос запланировал пуск ракеты "Ангара-а5" на март 2024 года

Он также подчеркнул готовность второго этапа строительства космодрома, в особенности стартового комплекса для запуска «Ангары-5», который почти на 100% готов.

По словам Борисова, что также были совершены летные испытания ракетно-космического комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный. Он отметил завершение первой стадии строительства, подчеркнув готовность технических и стартовых комплексов для новых миссий.