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В России
18:24, 27 декабря 2023
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Роскосмос запланировал пуск ракеты "Ангара-а5" на март 2024 года

Стартовый комплекс почти готов

Глава Роскосмоса, Юрий Борисов, сообщил о намеченном запуске первой российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный в марте 2024 года, пишет ТАСС.

Роскосмос запланировал пуск ракеты "Ангара-а5" на март 2024 года

© Ferra.ru

Боевая ракета «Ангара-5» вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути. Она прибудет на космодром, и мы надеемся, что в первом квартале, в марте, мы осуществим первый пуск со стартового стола. Начнется новая жизнь на Восточном.

Юрий Борисов
Глава Роскосмоса

Он также подчеркнул готовность второго этапа строительства космодрома, в особенности стартового комплекса для запуска «Ангары-5», который почти на 100% готов.

По словам Борисова, что также были совершены летные испытания ракетно-космического комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный. Он отметил завершение первой стадии строительства, подчеркнув готовность технических и стартовых комплексов для новых миссий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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