Роскосмос назвал «виновника» крушения Луны-25

Роскосмос назвал «виновника» крушения Луны-25До конца расследование планируется завершить в сентябре
В поиске ответов на провал миссии «Луна-25», Роскосмос наконец выяснил основную причину крушения автоматической межпланетной станции.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что несработавшие акселерометры стали «виновниками» трагедии. Эти датчики скорости не включились в критический момент, что привело к сбою в работе корректирующего двигателя.
Специалисты в настоящее время активно работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Из 16 возможных версий уже проверены 11, и расследование планируется завершить к концу сентября. Юрий Борисов отметил, что первые слова поддержки в этой непростой ситуации он получил от администратора NASA Билла Нельсона.
Ракета «Союз 2.1б» с Луной-25 на борту стартовала 11 августа. Планы по мягкой посадке на Луну были амбициозными, но неожиданный инцидент с акселерометрами привёл к тому, что станция врезалась в естественный спутник Земли, прекратив своё существование.