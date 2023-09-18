Роскосмос назвал «виновника» крушения Луны-25

Глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что несработавшие акселерометры стали «виновниками» трагедии. Эти датчики скорости не включились в критический момент, что привело к сбою в работе корректирующего двигателя.

Специалисты в настоящее время активно работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Из 16 возможных версий уже проверены 11, и расследование планируется завершить к концу сентября. Юрий Борисов отметил, что первые слова поддержки в этой непростой ситуации он получил от администратора NASA Билла Нельсона.

Ракета «Союз 2.1б» с Луной-25 на борту стартовала 11 августа. Планы по мягкой посадке на Луну были амбициозными, но неожиданный инцидент с акселерометрами привёл к тому, что станция врезалась в естественный спутник Земли, прекратив своё существование.