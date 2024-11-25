Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?

Тема лунных исследований в последнее время вновь набирает популярность, и это не просто научный интерес к соседнему небесному телу: изучение Луны имеет и вполне прикладной характер. Например, с недавним открытием, что там есть экзосфера (очень тонкая атмосфера) которая поддерживается метеоритами, стало ясно, что она скрывает куда больше, чем мы думали.

Но и это не всё: на Луне есть запасы водяного льда, которые критически важны для будущих лунных баз и космических экспедиций.

Это не только источник воды, но и потенциальное топливо для ракет (если разделить лёд на водород и кислород).