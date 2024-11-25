Наука и технологии
Опубликовано 25 ноября 2024, 16:05
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Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?

А если их будет две?
Помните ли вы, что происходило прошлым летом? В августе 2023 вся страна с замиранием сердца следила за «Луной-25» — первой за почти полвека попыткой России вернуться на Луну. Увы, тогда миссия завершилась неудачей, но Роскосмос уже готовится к новому рывку: «Луна-27» должна долететь до цели, и на этот раз у неё особая миссия и… возможно, даже не одна попытка.
Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?
© ferra.ru

Тема лунных исследований в последнее время вновь набирает популярность, и это не просто научный интерес к соседнему небесному телу: изучение Луны имеет и вполне прикладной характер. Например, с недавним открытием, что там есть экзосфера (очень тонкая атмосфера) которая поддерживается метеоритами, стало ясно, что она скрывает куда больше, чем мы думали.

Но и это не всё: на Луне есть запасы водяного льда, которые критически важны для будущих лунных баз и космических экспедиций.

Это не только источник воды, но и потенциальное топливо для ракет (если разделить лёд на водород и кислород).

Постоянные удары метеоритов поднимали лунный грунт, испаряя определённые атомы при контакте и поднимая частицы в воздух

Постоянные удары метеоритов поднимали лунный грунт, испаряя определённые атомы при контакте и поднимая частицы в воздух

© NASA

И вот совсем недавно китайцы нашли воду в лунном грунте. Даже с учётом того, что те же китайцы и раньше воду находили на Луне, сейчас это нечто особенное.

Впервые воду нашли в образцах грунта, и там, где воды быть по идее не должно. Даже минерал новый открыли, в форме «призматического прозрачного кристалла», который они назвали ULM-21. Он на 41% состоит из воды.

Такой минерал вполне может стать ценным ресурсом, который послужит и подспорьем, и дополнительной причиной для колонизации Луны, но перед этим необходимо тщательно всё изучить.

Частичка образца лунного грунта, собранный АМС «Чанъэ-5»

Частичка образца лунного грунта, собранный АМС «Чанъэ-5»

© China News Service

Знакомьтесь, «Луна-27»

«Луна-27» должна полететь в 2028 году, но что же такого крутого в этом аппарате?

«Убойной фишкой» «Луны-27» — специальная буровая установка, которая разработана специально для работы в экстремальных условиях нашего спутника. Она будет бурить поверхность на глубину до двух метров, чтобы добывать образцы грунта (ведь именно под поверхностью могут скрываться ледяные отложения и другие интересные штуки).

Ещё должен быть индийский мини-луноход (в рамках межагентского соглашения между Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований), но этот вопрос до сих пор почему-то не решён.

Конечно же, «Луна-27» оснащена целым арсеналом научных приборов, в том числе масс-спектрометрами и анализаторами, которые позволят изучать состав лунного грунта и как в нём распределены вещества.

«Луна-27», рендер

«Луна-27», рендер

© НПО им. С.А. Лавочкина

Чтобы АМС (автоматическая межпланетная станция) могла безопасно приземлиться и работать в условиях низкой гравитации, её оснастили сложной системой автономной навигации и посадки, которая позволит аппарату самостоятельно корректировать своё положение и избегать препятствий на поверхности.

Ну, а для сбора данных о рельефе и состоянии поверхности аппарат будет использовать камеры высокого разрешения и различные сенсоры, которые помогут создать точные карты региона и выявить наиболее интересные участки для исследований. А ещё просто надеемся на красивые фоточки.

Перед 27

В начале в 2027 году к спутнику полетит «Луна-26». Если вы любите смотреть на фото Луны, то вот вам повод для радости: «Луна-26» планирует сделать детализированные снимки лунной поверхности — так можно будет выбрать наиболее подходящие для посадки места.

«Луна-26»

«Луна-26»

© НПО им. С.А. Лавочкина

«Луна-26» будет создавать карты, которые помогут нам лучше понять, из чего состоит поверхность Луны и как она выглядит — это важный подготовительный шаг, чтобы потом туда отправить нашу «Луну-27».

Полная миссия «Луна-Ресурс-1» состоит из двух частей: орбитальной («Луна-26») и посадочной («Луна-27»).

Этот орбитальный аппарат также займётся поиском полезных ископаемых.

Ну и, конечно, он будет обеспечивать связь между «Луной-27» и Землёй. Без этого никуда, особенно если у нас в будущем появится целая лунная колония (хотя до этого ещё ой как далеко).

Всего «Луна-26» проработает три года: один на орбите высотой 50х80 км и ещё два на орбите высотой 150 км. Так она полностью прозондирует поверхность и окололунное пространство.

Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?
© ИКИ РАН

Место для успеха

Теперь самое интересное: Луна-27 планирует приземляться на Южном полюсе Луны. Почему это так важно? Особое внимание к Южному полюсу Луны возникло, когда в 2010 году учёные из РАН предположили, что именно там находится больше всего водяного льда. С тех пор туда слетали и США, и Индия.

Китай вот на Южный полюс отправит в 2026 году АМС «Чанъэ-7» (с отбором образцов), да даже Турция собирается поучаствовать в этом этапе лунных исследований. Обещали, правда, в 2023 году, но, видимо, что-то пошло не так — ожидаем до 2030.

«Чанъэ-7» попытается сесть на освещённом краю кратера Шеклтон

«Чанъэ-7» попытается сесть на освещённом краю кратера Шеклтон

© LRO

В общем, Южный полюс — это горячая точка (в переносном смысле, конечно), где может быть значительное количество водяного льда. Так что интерес к этому региону, прямо скажем, обоснованный.

Южный полюс интересен ещё и потому, что многие кратеры здесь всегда находятся в тени: лёд там может лежать нетронутым на протяжении миллионов лет. Интересно же, что там? Именно тут мы можем найти следы прошлого, которые сохранились спустя миллионы лет.

Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?
© ferra.ru

Ещё на Южном полюсе можно будет использовать солнечную энергию: света там достаточно, чтобы обеспечить работоспособность аппаратов.

Чтобы миссия была успешной, очень важно правильно выбрать место посадки. Наши учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН провели исследование и выбрали несколько площадок, где может приземлиться «Луна-27». И что же для этого нужно?

Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?
© ГЕОХИ РАН

Первое, на что смотрят, — это наличие водяного льда: чем его больше, тем лучше. Эти данные собирают с помощью российского прибора LEND, который находится на борту космического аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

При этом место должно быть максимально безопасным, без кочек и уклонов (не более 7-10°), чтобы аппарат смог мягко приземлиться и избежать повреждений (а то уже бывало всякое, как, например, с лунным зондом «Одиссей» от американской корпорации Intuitive Machines).

Для нормальной работы солнечных батарей необходима освещённость не менее 35%, а видимость Земли — не менее 50%, чтобы не было проблем со связью.

Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?
© ГЕОХИ РАН

Таким образом, геохимики выбрали пять потенциальных площадок (размером 30×15 км) с подходящими условиями: места были ранжированы от 1 (основное) до 5 (запасные) по количеству льда: как нетрудно догадаться, основная площадка та, где льда побольше.

В результате исследований также было показано, что при повышении точности посадки до 0,5 км существует несколько пригодных и безопасных посадочных площадок в наиболее интересном для научных исследований месте — на месторождении с повышенным содержанием водяного льда (0,2—0,3 массовых процентов), которое при посадочном эллипсе размером 30×15 км оставалось недоступным.

Евгений Слюта
заведующий лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН, кандидат геолого-минералогических наук

Работа над ошибками

Как вы помните, летом 2023 случился факап — мы потеряли наш первый аппарат — «Луну-25»: аппарат столкнулся с поверхностью Луны из-за сбоя при отключении двигателя, что серьезно ударило по репутации, но важно учиться на своих ошибках.

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Безусловно, это стало важным уроком для специалистов: Роскосмос пересмотрел стратегию и пообещал, что подобное больше не повторятся.

Ещё в конце 2023 года стало известно, что в рамках миссии «Луна-27» будет два аппарата — «Луна-27а» и «Луна-27б»: Роскосмосу это предложила Российская академия наук, чтобы было надёжнее, на всякий случай.

Если один аппарат потерпит неудачу, то на Земле проведут коррекцию и отправят следующий.

Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?
© Ferra.ru

А если первый аппарат всё сделает, как надо, то другой можно будет отправить на другие участки Луны, например, на её Северный полюс. А ведь там ничуть не хуже, чем на Южном: льда, конечно, меньше, но нас интересует место для дальнейших действий. Да и сравнить условия в разных полярных областях лишним не будет.

По словам академика Льва Зелёного, создание двух аппаратов обойдётся всего на треть дороже, чем создание одного. Как говорится, за одну монету — два аппарата.

На заре космонавтики так делали, и Союз, и Штаты (и вообще, вспомните темпы запуска аппаратов в те времена).

Мы не планируем их запускать с перерывом в несколько дней или недель, как это было в советское время. Я думаю, с учетом баллистических окон разница между миссиями будет от шести до девяти месяцев — точно в пределах одного года. <...> Планируется, что аппараты будут переживать лунные ночи. Надо поучиться, набраться опыта — с какими-нибудь трудностями наверняка столкнёмся

Лев Зелёный
научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы, академик

Сейчас специалисты проанализировали, почему «Луна-25» потерпела неудачу при посадке, и пришли к выводу, что безопаснее будет выбрать более длинную траекторию полёта (у «Луны-25» это занимало около 5 дней). Также доработают алгоритмы посадки, чтобы «Луна-27» смогла мягко и точно приземлиться в нужной точке.

Ну а потом будет «Луна-28», которая должна доставить на Землю лунный грунт. Причём это будет не обычная доставка, а криогенная: грунт привезут в замороженном состоянии, чтобы сохранить водяной лёд и другие летучие органические вещества, которые могли попасть на Луну с кометами. Лев Зелёный считает, что это важно для детального изучения подобных веществ.

Южный полюс слева, Северный — справа

Южный полюс слева, Северный — справа

© NASA

Дальнейшая программа выходит уже за пределы 2030 года: к середине 30-х годов планируется строительство лунной космической обсерватории совместно с Китаем (вся эта программа для этого и затевается).

В перспективе Луна рассматривается как промежуточный порт для межпланетных путешествий, потому что стартовать с неё будет легче, чем с Земли (из-за меньшей силы гравитации).

Выводы сделаны: сможет ли «Луна-27» долететь до цели?
© ferra.ru

В общем, похоже, что Роскосмос снова в игре. Будем надеяться, что выводы действительно сделаны верные, история с «Луной-25» останется в прошлом, а новые миссии станут успешными.

В конце концов, мы только начинаем наш путь к звёздам, и Луна — всего лишь первый шаг.