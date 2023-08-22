Российские учёные вычислили точное место и время падения «Луны-25»

Оказалось, что станция упала в 14:58, через минуту после потери связи. Точкой падения стал кратер Понтекулан G диаметром 42 км, расположенный между 56,83 и 58,20 градуса южной широты и между 59,21 и 61,66 градуса восточной долготы.

Этот кратер находится рядом с крупным древним лунным цирком Понтекулан глубиной до 5,8 км. Все топонимы «Понтекулан» на Луне названы в честь Филиппа Густава Понтекулана, французского военного и астронома.

Кратер Понтекулан G находится на видимой стороне Луны и доступен для наблюдений. Таким образом, расчёты математиков можно проверить с помощью снимков будущих лунных миссий.