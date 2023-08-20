Российский лунный модуль разбился после ошибки построения траектории

Автоматическая станция «Луна-25» предположительно упала на поверхность Луны, завершив свою миссию, сообщили из Роскосмоса. 19 августа ей был отправлен импульс для подготовки к посадке на Луну, но связь с аппаратом прервалась около 14:57 по московскому времени.

Официальное заявление гласит, что отклонение фактических параметров импульса от расчётных привело к тому, что «Луна-25» отклонилась от расчётной орбиты и столкнулась с поверхностью Луны. Роскосмос также отметил, что специальная комиссия будет заниматься выяснением причин потери аппарата.

Аппарат «Луна-25» был запущен на Луну с помощью ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 11 августа. Он провёл несколько коррекций траектории и должен был совершить посадку 21 августа.