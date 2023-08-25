Япония перенесла запуск ракеты со спускаемым лунным модулем

Запуск должен был произойти в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, но из-за прогноза нелётной погоды запуск средней ракеты-носителя H-IIA с модулем на борту был перенесён с 26 на 27 августа.

Если запуск не состоится и в новую дату, тогда ракета должна быть запущена в период с 28 августа по 15 сентября.