Япония перенесла запуск ракеты со спускаемым лунным модулем

18:55, 25 августа 2023
1 мин.
Япония перенесла запуск ракеты со спускаемым лунным модулемИз-за нелётной погоды
Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI), производитель спускаемого лунного модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), сообщила о переносе запуска носителя в силу плохих погодных условий.
Запуск должен был произойти в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, но из-за прогноза нелётной погоды запуск средней ракеты-носителя H-IIA с модулем на борту был перенесён с 26 на 27 августа.
Если запуск не состоится и в новую дату, тогда ракета должна быть запущена в период с 28 августа по 15 сентября.