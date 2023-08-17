Российская космическая станция вышла на орбиту Луны

Автоматическая станция «Луна-25» успешно достигла орбиты Луны после двух включений её двигателей. Это значимое событие было подтверждено представителями Роскосмоса. Станция была создана госкорпорацией «Роскосмос» в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина.

Первое включение двигателя для коррекции орбиты произошло в 11:57 мск и длилось 243 секунды. Затем последовало второе включение на 76 секунд с использованием двигателей мягкой посадки. Это первый случай в современной истории России, когда автоматическая станция успешно выведена на орбиту искусственного спутника Луны. Госкорпорация также подчеркнула, что системы «Луны-25» работают нормально, и связь с аппаратом устойчива.

Роскосмос отметил, что в настоящее время проводятся измерения навигационных параметров для дальнейшего контроля станции и обеспечения успешной миссии. Этот шаг приближает нас к новым достижениям в исследовании Луны и космической технологии.