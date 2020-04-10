Наука и технологии
Сегодня 14:00
Эксперт Минздрава рассказал, как можно диагностировать коронавирус
Не дожидаясь результатов анализа
Эксперт Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как можно диагностировать коронавирус. Так, по его словам, диагноз “коронавирусная инфекция” можно ставить опираясь лишь на симптоматику, не дожидаясь подтверждения результатов анализа на наличие инфекции.
Это, в свою очередь, обусловлено скоростью течения коронавируса. ”Течение заболевания развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине”, — поделился Мурашко.
Согласно актуальным, на сегодняшний день, данным, в России зарегистрировано порядка 11,9 тыс случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние было выявлено 1 786 новых случаев инфицирования. В то же время известно о 795 случаев выздоровления, а также о 94 летальных исходах.