Эксперт Минздрава рассказал, как можно диагностировать коронавирус

Это, в свою очередь, обусловлено скоростью течения коронавируса. ”Течение заболевания развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине”, — поделился Мурашко.

Согласно актуальным, на сегодняшний день, данным, в России зарегистрировано порядка 11,9 тыс случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние было выявлено 1 786 новых случаев инфицирования. В то же время известно о 795 случаев выздоровления, а также о 94 летальных исходах.