Эксперт: мы на пороге холодной войны крипторегуляторов

Одни игроки ищут общий язык с регуляторами, другие, которых часто называют «криптопуристами», выступают за минимальное регулирование и подчеркивают преимущества «токенизации».

Регуляторы разных стран внесли законопроекты о распространении требований банковской тайны на поставщиков цифровых активов, майнеров и других участников рынка, ссылаясь на опасения по поводу отмывания денег, наркоторговли и терроризма. Усилия генерального директора Coinbase Брайана Армстронга, направленные на сотрудничество с регулирующими органами, столкнулись с правовыми проблемами, в том числе с иском со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Продолжающиеся споры и разногласия в криптоиндустрии могут препятствовать прогрессу в сфере регулирования. В то время как одни стремятся к компромиссу, «криптопуристы\ продолжают строить и отстаивать идею частной собственности на деньги и токенизации активов. Исход этих конфликтов остается неопределенным.