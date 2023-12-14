Эксперт назвал 5 «смертных грехов» маркетинга, которые губят молодые компании

Эксперт назвал 5 «смертных грехов» маркетинга, которые губят молодые компанииЧто уже происходило не раз
В стремительно развивающемся мире маркетинговые ошибки могут стать одним из первых гвоздей в крышке гроба компаний. Специалист по маркетингу Джей Миллер раскрыл пять главных ошибок, преследующих инди-разработчиков. Эти подводные камни, скрывающиеся под поверхностью, грозят сорвать успех даже при наличии великолепного продукта.
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Забудьте про «Создай это, и они придут». Миллер разрушает этот миф, подчеркивая важнейшую роль проактивного маркетинга. Без должной шумихи и осведомленности даже самые революционные продукты рискуют остаться незамеченными.
Миллер также предостерегает от чрезмерного выделения ресурсов на разработку в ущерб маркетингу. Сбалансированный подход, при котором на маркетинг выделяется 40−50% бюджета, гарантирует устойчивый успех. Десятилетний путь Amazon от стартапа до гиганта розничной торговли — свидетельство важности такого баланса.
Нарушение коммуникации с целевой аудиторией может оказаться фатальным. Миллер выступает за то, чтобы говорить с аудиторией на ее языке, избегать технического жаргона и очеловечивать бренд.
Успех не приходит мгновенно, и неудача на начальном этапе не означает гибели. Миллер подчеркивает необходимость постоянной доработки, решений, основанных на данных, и понимания ключевых показателей, таких как коэффициент конверсии и пожизненная ценность клиента, для достижения долгосрочного успеха.
Продуктивное промедление, например, оттачивание деталей вместо активного маркетинга, является тихим убийцей. Миллер советует сосредоточиться на продвижении ключевых функций, учитывать отзывы и не поддаваться соблазну отложить маркетинговые усилия.